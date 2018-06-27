Ahmet Musa transferi zora girdi
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    G.Saray'a rakip çıktı! ...

    G.Saray'a rakip çıktı! <a href="/index/ahmed-musa?id=434e4d6e-1f43-4468-b187-25c7f582f479" class="" rel="tag">Ahmed Musa</a>...
    Aslan'ın 1 numaralı transfer hedefi olan 'nın Dünya Kupası'ndaki etkili performansı sonrası taliplerinin artmasından endişe ediliyordu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Huddersfield Town ve Fulham, Nijeryalı forveti kiralamak için Leicester'ın kapısını çaldı. Görüşmelerin olumlu sürdüğü de iddia edildi.
    1. 27.6.2018 09:16
    2. Güncelleme: 27.6.2018 09:18
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