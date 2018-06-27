Fatih Terim'in teknik direktör olmasıyla formasına kavuşan Ryan Donk, Galatasaray'ın 5 milyon TL'lik teklifini beğenmedi.
Galatasaray sözleşmesi sona eren Ryan Donk kendisine önerilen yıllık 5 milyon TL'den bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeyi reddetti. Hollandalı oyuncu, "O parayı İspanya'da, Hollanda'da veya Belçika'da da bulabilirim. Türkiye'de kalmam için maddi anlamda da mutlu olmam lazım" dedi. Taraflar ücret konusunda anlaşma zemini arıyor.
- 27.6.2018 09:10
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Ryan Donk 5 milyon TL’yi beğenmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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