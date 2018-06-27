Ryan Donk 5 milyon TL'yi beğenmedi

Galatasaray sözleşmesi sona eren Ryan Donk kendisine önerilen yıllık 5 milyon TL'den bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeyi reddetti. Hollandalı oyuncu, "O parayı İspanya'da, Hollanda'da veya Belçika'da da bulabilirim. Türkiye'de kalmam için maddi anlamda da mutlu olmam lazım" dedi. Taraflar ücret konusunda anlaşma zemini arıyor.