Ryan Donk 5 milyon TL'yi beğenmedi
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    5 milyon ’yi beğenmedi

    <a href="/index/ryan-donk?id=5fc6c47d-a26a-4043-ac68-dc755550f4a5" class="" rel="tag">Ryan Donk</a> 5 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>’yi beğenmedi

    'in teknik direktör olmasıyla formasına kavuşan , 'ın 5 milyon 'lik teklifini beğenmedi.

    sözleşmesi sona eren kendisine önerilen yıllık 5 milyon 'den bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeyi reddetti. Hollandalı oyuncu, "O parayı 'da, 'da veya 'da da bulabilirim. 'de kalmam için maddi anlamda da mutlu olmam lazım" dedi. Taraflar ücret konusunda anlaşma zemini arıyor.

    1. 27.6.2018 09:10
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