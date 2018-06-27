Galatasaray'ı UEFA'ya kim şikayet etti? – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ya kim şikayet etti?

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ı <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'ya kim şikayet etti?

    'ın  Komitesi ile yaptığı anlaşmanın yeniden incelenmek üzere ’na taşınması, büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

    Akşam'ın haberine göre; Milan yönetiminin şikayeti üzerine G.Saray'ın yaptığı anlaşmanın incelendiği iddia edilse de dün gelen bilgiler bunun 'Kesinlikle doğru olmadığı' şeklinde. Tam tersine incelemenin bir delegesinin şikayeti üzerine başlatıldığı ve Finansal Kontrol Komitesi Başkanı Jose Narciso da Cunha tarafından da dosyanın 'na gönderildiği bilgisi geliyor.

    YARGI KURULU'NUN YETKİSİ VAR!
    Merak edilen en önemli konu ise, 'Şimdi ne olacak?' Bu sorunun cevabını hiç kimse net olarak bilmiyor. Çünkü daha önce yaşanmış bir emsali yok. Bunun bir ilk olduğunu belirten yetkililer, şu öngörülerde bulunuyorlar: Durum G.Saray'ın iddia ettiği gibi 'Rutin bir uygulama' değil. cezada değişiklik yapabilir ve bunu uygulamaya koyar. Ancak daha önce böyle bir olay yaşanmadığı için sonraki uygulamaların neler olacağını tahmin etmek oldukça zor.

    İKİ FARKLI UYGULAMA DA OLABİLİR
    'Men' cezası alırsa yerine 'nin doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumu olup olmayacağı net değil. Normal şartlarda bir sonraki takım alınır. Ancak prensip olarak 'Hak eden takım oynasın' diyor. Ancak uygulamada farklılıklar var. 'nin yerine daha önce Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir örneği var. Ancak 'den dolayı bir uygulama örneği yok.

    1. 27.6.2018 04:01
    2. Güncelleme: 27.6.2018 04:15
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