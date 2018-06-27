Galatasaray'da UEFA'nın kararı için gergin bekleyiş – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da 'nın kararı için gergin bekleyiş

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'nın kararı için gergin bekleyiş

    UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CCFB) Araştırma Komisyonu'nun, önceki akşam yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. G.Saray ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı alan UEFA'nın bu tutumu, camiada da gergin bir bekleyişe sebep oldu. Fotomaç, bu kritik kararın ardından tüm ihtimalleri detaylı bir şekilde ele aldı.

    1. 27.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da 'nın kararı için gergin bekleyiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN