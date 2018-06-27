Galatasaray'da UEFA'nın kararı için gergin bekleyiş
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CCFB) Araştırma Komisyonu'nun, önceki akşam yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. G.Saray ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı alan UEFA'nın bu tutumu, camiada da gergin bir bekleyişe sebep oldu. Fotomaç, bu kritik kararın ardından tüm ihtimalleri detaylı bir şekilde ele aldı.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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