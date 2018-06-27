UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CCFB) Araştırma Komisyonu'nun, önceki akşam yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. G.Saray ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı alan UEFA'nın bu tutumu, camiada da gergin bir bekleyişe sebep oldu. Fotomaç, bu kritik kararın ardından tüm ihtimalleri detaylı bir şekilde ele aldı.



