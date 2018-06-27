Galatasaray'da Donk'un sözleşmesi yenileniyor

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.