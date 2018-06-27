Galatasaray'da Donk'un sözleşmesi yenileniyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da Donk'un sözleşmesi yenileniyor

    Galatasaray'da Donk'un sözleşmesi yenileniyor

    , Hollandalı futbolcu 'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu.

    Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    1. 27.6.2018 22:13
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