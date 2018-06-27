Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Gaziantep'te
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'in Nizip ilçesinde ziyaretlerde bulundu, anne ve babasının mezarına giderek dua etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'in Nizip ilçesinde ziyaretlerde bulundu, anne ve babasının mezarına giderek dua etti.
Baba ocağına gelen Cengiz'i ilçe girişinde belediye başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Galatasaray taraftarları ve Nizipspor yönetimi karşıladı.
Daha sonra Nizip Belediyesine giden Cengiz, burada AK Parti'den Gaziantep milletvekili seçilen Ali Şahin, kaymakam Kemal Şahin ve belediye başkanı Akdoğan ile bir süre sohbet etti.
Mustafa Cengiz'in Galatasaray forması hediye ettiği Akdoğan, sarı-kırmızılı kulübün başkanına sedef işlemeli kılıç verdi.
Nizip Çim Hokeyi Takımı yetkilileriyle de görüşen Cengiz, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Nizip Asri Mezarlığı'na da giderek anne ve babasının kabrinde dua etti.
- 27.6.2018 19:06
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Gaziantep'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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