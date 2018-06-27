Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Gaziantep'te – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kulübü Başkanı Cengiz, 'te

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Kulübü Başkanı Cengiz, <a href="/index/gaziantep?id=789935d2-28ef-4fb6-bb94-315131e0f5dc" class="" rel="tag">Gaziantep</a>'te

    Kulübü Başkanı , 'in Nizip ilçesinde ziyaretlerde bulundu, anne ve babasının mezarına giderek dua etti.

    Kulübü Başkanı , 'in Nizip ilçesinde ziyaretlerde bulundu, anne ve babasının mezarına giderek dua etti.

    Baba ocağına gelen Cengiz'i ilçe girişinde belediye başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, taraftarları ve Nizipspor yönetimi karşıladı.

    Daha sonra Nizip Belediyesine giden Cengiz, burada 'den milletvekili seçilen , kaymakam Kemal Şahin ve belediye başkanı Akdoğan ile bir süre sohbet etti.

    'in Galatasaray forması hediye ettiği Akdoğan, sarı-kırmızılı kulübün başkanına sedef işlemeli kılıç verdi.

    Nizip Çim Hokeyi Takımı yetkilileriyle de görüşen Cengiz, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Nizip Asri Mezarlığı'na da giderek anne ve babasının kabrinde dua etti.

    1. 27.6.2018 19:06
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