Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'in Nizip ilçesinde ziyaretlerde bulundu, anne ve babasının mezarına giderek dua etti.

Baba ocağına gelen Cengiz'i ilçe girişinde belediye başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Galatasaray taraftarları ve Nizipspor yönetimi karşıladı.

Daha sonra Nizip Belediyesine giden Cengiz, burada AK Parti'den Gaziantep milletvekili seçilen Ali Şahin, kaymakam Kemal Şahin ve belediye başkanı Akdoğan ile bir süre sohbet etti.

Mustafa Cengiz'in Galatasaray forması hediye ettiği Akdoğan, sarı-kırmızılı kulübün başkanına sedef işlemeli kılıç verdi.

Nizip Çim Hokeyi Takımı yetkilileriyle de görüşen Cengiz, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Nizip Asri Mezarlığı'na da giderek anne ve babasının kabrinde dua etti.