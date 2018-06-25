İşte Yuto’nun alternatifleri – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    İşte Yuto’nun alternatifleri

    İşte Yuto’nun alternatifleri
    Geçtiğimiz yıl kiralık oynattığı 'nun bonservisini almak için temaslarını sürdüren G.Saray, bu oyuncunun alternatiflerini belirledi. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Japon sol bekte pürüz çıkma ihtimalini göz önünde bulunduran Aslan, 'dan ile , 'dan Rodriguez ve 'ten Bernardo'yu listesine aldı.
    1. 25.6.2018
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