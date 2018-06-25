8 numaraya Marko Grujic – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    8 numaraya Marko Grujic

    8 numaraya Marko Grujic
    YENİ sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren 'da birçok isim gündeme geliyor. Sarı-kırmızılıların daha önce de temas halinde olduğu Grujic'le tekrar temasa geçtiği iddia edildi. 8 numara arayan Aslan'ın 'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Sırp oyuncuyu kiralamak istediği ileri sürüldü. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Cardiff'te kiralık oynadı.
    1. 25.6.2018
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