Younes Belhanda: "Futbol acımasız değil, gerçekçi!" – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Younes : " acımasız değil, gerçekçi!"

    Younes Belhanda: "Futbol acımasız değil, gerçekçi!"
    Fas ile 'na erken veda eden Younes Belhanda, " acımasız değil, gerçekçi. Eğer gol atamazsanız kazanamazsınız. İlk maçımızı kazanmamız gerekiyordu. Portekiz maçında da elimizden geleni yaptık ama olmadı. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
    1. 23.6.2018
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