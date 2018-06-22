Nagatomo’ya ‘prenses’ morali – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Nagatomo’ya ‘prenses’ morali

    Nagatomo’ya ‘prenses’ morali

    prensesi Nakadomo, ’daki finallerinde mücadele eden Japonya ’nı ziyaret etti.

    prensesi Nakadomo, 'daki finallerinde mücadele eden Japonya 'nı ziyaret etti. Nakadomo, milli takımın idmanında geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo ile de el sıkıştı. Cimbom, Nagatomo'nun bonservisini almak için İnter'le görüşmeleri sürdürüyor.
    1. 22.6.2018
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