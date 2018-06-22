Katar Milli Takımı'ndan Fatih Terim'e sürpriz teklif! 6 milyon euro...
Galatasaray'ı yarım sezonda şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'le ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi...
2022 Dünya Kupası'nı düzenleyecek Katar'da milli takımının teknik koordinatörlüğü için Fatih Terim'e teklif yapıldı. Terim teklifi kabul ederse şu an görevine devam eden teknik direktör Felix Sanchez'e bir nevi danışmanlık yapacak. Ayrıca Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenleme aşamasında ihtiyacı olan futbolun stratejik desteğini sağlayacak.
HEM G.SARAY HEM MİLLİ TAKIM
Terİm, Katarlıların teklifini kabul ederse G.Saray'daki görevine devam edecek, zaman zaman Katar'a gidip gelecek. Ayrıca gerekli danışmanlık hizmetleri için İstanbul'a gelecek Katarlılara destek olacak.
KABUL EDECEK Mİ?
Katar Federasyonu, Fatih Terim'e 2018'in ikinci yarısı için 500 bin Euro, 2019-2020 ve 2021 yılları için 1 milyon euro, 2022 yılı içinse 2.5 milyon euro olmak üzere toplamda 6 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Terim'in ayrıca Dünya Kupası sürecinde ekstra bonusları olacağı da ifade edildi. Şimdi gözler tecrübeli çalıştırıcının vereceği karara çevrildi.
- 21.6.2018 22:09
- Güncelleme: 22.6.2018 01:53
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
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