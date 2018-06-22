2022 Dünya Kupası'nı düzenleyecek Katar'da milli takımının teknik koordinatörlüğü için Fatih Terim'e teklif yapıldı. Terim teklifi kabul ederse şu an görevine devam eden teknik direktör Felix Sanchez'e bir nevi danışmanlık yapacak. Ayrıca Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenleme aşamasında ihtiyacı olan futbolun stratejik desteğini sağlayacak.



HEM G.SARAY HEM MİLLİ TAKIM

Terİm, Katarlıların teklifini kabul ederse G.Saray'daki görevine devam edecek, zaman zaman Katar'a gidip gelecek. Ayrıca gerekli danışmanlık hizmetleri için İstanbul'a gelecek Katarlılara destek olacak.



KABUL EDECEK Mİ?

Katar Federasyonu, Fatih Terim'e 2018'in ikinci yarısı için 500 bin Euro, 2019-2020 ve 2021 yılları için 1 milyon euro, 2022 yılı içinse 2.5 milyon euro olmak üzere toplamda 6 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Terim'in ayrıca Dünya Kupası sürecinde ekstra bonusları olacağı da ifade edildi. Şimdi gözler tecrübeli çalıştırıcının vereceği karara çevrildi.