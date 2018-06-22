Katar Milli Takımı'ndan Fatih Terim'e sürpriz teklif! 6 milyon euro... – Fotomaç – 22 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'ndan 'e sürpriz teklif! 6 milyon euro...

    <a href="/index/katar?id=709ef2aa-db5e-4fad-a93c-06ba767a7c7c" class="" rel="tag">Katar</a> <a href="/index/milli-takimi?id=5cfe5940-77d2-4178-adfd-159dd7a6ed50" class="" rel="tag">Milli Takımı</a>'ndan <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'e sürpriz teklif! 6 milyon euro...

    'ı yarım sezonda şampiyonluğa taşıyan 'le ilgili 'dan sürpriz bir iddia geldi...

    2022 Dünya Kupası'nı düzenleyecek 'da milli takımının teknik koordinatörlüğü için 'e teklif yapıldı. Terim teklifi kabul ederse şu an görevine devam eden teknik direktör Felix Sanchez'e bir nevi danışmanlık yapacak. Ayrıca 'ın Dünya Kupası'nı düzenleme aşamasında ihtiyacı olan futbolun stratejik desteğini sağlayacak.

    HEM G.SARAY HEM MİLLİ TAKIM
    Terİm, Katarlıların teklifini kabul ederse G.Saray'daki görevine devam edecek, zaman zaman 'a gidip gelecek. Ayrıca gerekli danışmanlık hizmetleri için İstanbul'a gelecek Katarlılara destek olacak.

    KABUL EDECEK Mİ?
    Katar Federasyonu, 'e 2018'in ikinci yarısı için 500 bin Euro, 2019-2020 ve 2021 yılları için 1 milyon euro, 2022 yılı içinse 2.5 milyon euro olmak üzere toplamda 6 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Terim'in ayrıca Dünya Kupası sürecinde ekstra bonusları olacağı da ifade edildi. Şimdi gözler tecrübeli çalıştırıcının vereceği karara çevrildi.

    Zeki Uzundurukan: Katar Milli Takımı Fatih Terim'e teklif yaptı

    1. 21.6.2018 22:09
    2. Güncelleme: 22.6.2018 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ndan 'e sürpriz teklif! 6 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN