Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Konya'da
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Konya'ya getirildi.
2017-2018 İlhan Cavcav Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Konya'ya getirildi. Bir otelde düzenlenen kutlamalara Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, bazı illerin dernek başkanları ve çok sayıda taraftar katıldı. Büyük bir alkışla salona giren Mustafa Cengiz'e taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 'Büyük başkan' tezahüratlarıyla kürsüye gelen Cengiz, "Ben aslında sizin aranızdan buraya gelmiş bir insanım. Ben tamamen sizin sesinizim, sizin yansımanızım, sizi yansıtan bir insanım. Öyle olduğuma inanıyorum. Öyle olmaya da devam edeceğim. Öyle kalmaya özellikle size layık olmaya çaba sarf edeceğim "dedi.
"GALATARASARAY TÜRKİYE'NİN ÇİMENTOSUDUR"
Galatasaray'ın dünyada yüz milyon sempatizanı olan dev camia olduğunu ifade eden Cengiz, "Siz sadece sayısal olarak değil, kültürel anlamda da nitelik olarak da rakip taraftarlar sakın alınmasınlar ben eziyet olsun diye söylemiyorum, mensubunuz olduğum için övünüyorum. Siz çok değerli bir bütünsünüz, çok değerli tek tek insanlarsınız, Galatasaray Türkiye'nin çimentosudur. Galaatsaray sosyal anlamda bütünleştirici, sıkıntı ve üzüntülere karşı bir teselli noktasıdır. Diğer rakiplerimizle birlikte tabii ki, onları kırmadan, üzmeden söylüyorum. Galatasaray dünyada yaklaşık yüz milyon sempatizanı olan dev bir camiadır. Galatasaray bu gücünü şu anda burada oturan, beni dinleme eziyetine katılan sizlerden almakta" ifadelerini kullandı.
- 22.6.2018 23:29
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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