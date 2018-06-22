Galatasaray'ın Belhanda hayali suya düştü!
Dünya Kupası B Grubu'nda 2'de 0 çeken Fas'ın üst tura çıkma şansı kalmadı. Younes Belhanda da performansıyla vasatı aşamadı ve Galatasaray yönetiminin Faslı 10 numarasını, yüksek paralara satma hayali suya düştü.
- 22.6.2018 07:19
- Güncelleme: 22.6.2018 07:20
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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