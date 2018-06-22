Galatasaray'ın Belhanda hayali suya düştü! – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'ın hayali suya düştü!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> hayali suya düştü!

    Dünya Kupası B Grubu'nda 2'de 0 çeken Fas'ın üst tura çıkma şansı kalmadı. Younes Belhanda da performansıyla vasatı aşamadı ve Galatasaray yönetiminin Faslı 10 numarasını, yüksek paralara satma hayali suya düştü.

    1. 22.6.2018 07:19
    2. Güncelleme: 22.6.2018 07:20
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