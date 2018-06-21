İşte Galatasaray'ın kamp programı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    İşte 'ın kamp programı

    İşte Galatasaray'ın kamp programı

    futbol takımının kamp programı belli oldu.

    Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla program duyuruldu:

    Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonu öncesi birinci kamp programı belli oldu.

    Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran 2018 Perşembe günü 'nde bir araya gelecek.

    Takımımız, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz 2018 Pazar günü ise İsviçre'nin Zürih kentine giderek sezon öncesi yurt dışı kamp programının ilk etabını gerçekleştirecek.

    Galatasaray, Zürih'teki kamp çalışmalarını 12 Temmuz 2018 Perşembe günü oynayacağı özel maçın ardından tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

    Takımımızın İsviçre'de gerçekleştireceği hazırlık karşılaşması ve ikinci kamp programı ile ilgili bilgilendirme ise daha sonra yapılacak

    1. 21.6.2018 18:09
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