İşte Galatasaray'ın kamp programı
Galatasaray futbol takımının kamp programı belli oldu.
Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla program duyuruldu:
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonu öncesi birinci kamp programı belli oldu.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran 2018 Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Takımımız, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz 2018 Pazar günü ise İsviçre'nin Zürih kentine giderek sezon öncesi yurt dışı kamp programının ilk etabını gerçekleştirecek.
Galatasaray, Zürih'teki kamp çalışmalarını 12 Temmuz 2018 Perşembe günü oynayacağı özel maçın ardından tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
Takımımızın İsviçre'de gerçekleştireceği hazırlık karşılaşması ve ikinci kamp programı ile ilgili bilgilendirme ise daha sonra yapılacak
- 21.6.2018 18:09
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
İşte Galatasaray'ın kamp programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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