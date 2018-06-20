İşte Ndiaye gerçekleri

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euro'ya Stoke City'ye sattığı Ndiaye'den vazgeçmiyor. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Aslan, City'e de bu oyuncunun yıllık ücretini karşılama teklifini iletti. Ancak Ada ekibi, Senegalli orta saha için bir yıllık 2.5 milyon euro kiralama talebinde bulundu. Bu bedelle Ndiaye'nin bir sezonluk maliyeti 5.5 milyon euro'ya yükselirken, G.Saray'ın tüm şartları zorladığı öğrenildi.