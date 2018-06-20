İşte Ndiaye gerçekleri
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euro'ya Stoke City'ye sattığı Ndiaye'den vazgeçmiyor.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euro'ya Stoke City'ye sattığı Ndiaye'den vazgeçmiyor. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Aslan, City'e de bu oyuncunun yıllık ücretini karşılama teklifini iletti. Ancak Ada ekibi, Senegalli orta saha için bir yıllık 2.5 milyon euro kiralama talebinde bulundu. Bu bedelle Ndiaye'nin bir sezonluk maliyeti 5.5 milyon euro'ya yükselirken, G.Saray'ın tüm şartları zorladığı öğrenildi.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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