İşte Ndiaye gerçekleri – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    İşte Ndiaye gerçekleri

    İşte Ndiaye gerçekleri

    Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euro'ya 'ye sattığı Ndiaye'den vazgeçmiyor.

    Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euro'ya 'ye sattığı Ndiaye'den vazgeçmiyor. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Aslan, City'e de bu oyuncunun yıllık ücretini karşılama teklifini iletti. Ancak Ada ekibi, Senegalli orta saha için bir yıllık 2.5 milyon euro kiralama talebinde bulundu. Bu bedelle Ndiaye'nin bir sezonluk maliyeti 5.5 milyon euro'ya yükselirken, G.Saray'ın tüm şartları zorladığı öğrenildi.

    1. 20.6.2018
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