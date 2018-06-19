Tur atlarsa katlanacak – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    Tur atlarsa katlanacak

    Tur atlarsa katlanacak
    Türk Hava Yolları ile yapılan anlaşma da başarı bonusu da yer alacak. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederse kazancı artacak. 'den gelecek gelir, ile yapılan anlaşmasında da kulübe katkı sağlayacak.
    1. 19.6.2018
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