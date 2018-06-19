Sinan’a zamlı yeni sözleşme – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    Sinan’a zamlı yeni sözleşme

    Sinan’a zamlı yeni sözleşme
    Cimbom, 'ün sözleşmesini uzatıyor. Kontratı gelecek yıl bitecek olan oyuncuya yeni mukavele önerecek olan yönetim, ücretini 1 milyon euro'ya yükseltmeyi planlıyor. Sinan eski sözleşmesine göre bu sezon 650 bin euro garanti para ve maç başı 7 bin euro alacak. Gümüş geçen sezon attığı kritik gollerle şampiyonlukta rol oynamıştı.
    1. 19.6.2018
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