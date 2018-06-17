Nagatomo karmaşası!

Bodrum'da taraftarlarla bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yuto Nagatomo ile el sıkıştıklarını söyledi. Galatasaray taraftarının istediği doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cengiz, "Yuto Nagatomo anlaştık. Biz normal şartlarda yürümek istiyoruz. Umuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de çok güzel transferlerle tatmin olacağına inanıyoruz" dediği iddia edildi. Ancak haberin ajanslara düşmesinin ardından Galatasaray resmi sitesi bir açıklama yayınladı. "Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur" ifadesi kullanıldı!



HARCAMA SINIRI 78 MİLYON EURO

Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmayla ilgili, "Bize verilen başa baş noktası yüzde 60 oldu. 130 milyon euro geliriniz olursa 78 milyon euro maksimum harcayabilirsiniz demek. UEFA bu konuda da bize iyilik yaptı" dedi.