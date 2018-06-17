Nagatomo karmaşası!
Başkan Cengiz’in “Nagatomo ile anlaştık” dediği ileri sürülse de resmi siteden tam zıttı bir açıklama yapıldı
Bodrum'da taraftarlarla bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yuto Nagatomo ile el sıkıştıklarını söyledi. Galatasaray taraftarının istediği doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cengiz, "Yuto Nagatomo anlaştık. Biz normal şartlarda yürümek istiyoruz. Umuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de çok güzel transferlerle tatmin olacağına inanıyoruz" dediği iddia edildi. Ancak haberin ajanslara düşmesinin ardından Galatasaray resmi sitesi bir açıklama yayınladı. "Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur" ifadesi kullanıldı!
HARCAMA SINIRI 78 MİLYON EURO
Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmayla ilgili, "Bize verilen başa baş noktası yüzde 60 oldu. 130 milyon euro geliriniz olursa 78 milyon euro maksimum harcayabilirsiniz demek. UEFA bu konuda da bize iyilik yaptı" dedi.
- 16.6.2018 19:41
- Güncelleme: 17.6.2018 02:00
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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