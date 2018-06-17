Nagatomo karmaşası! – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Nagatomo karmaşası!

    Nagatomo karmaşası!

    Başkan Cengiz’in “Nagatomo ile anlaştık” dediği ileri sürülse de resmi siteden tam zıttı bir açıklama yapıldı

    Bodrum'da taraftarlarla bir araya gelen Başkanı , ile el sıkıştıklarını söyledi. Galatasaray taraftarının istediği doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cengiz, "Yuto Nagatomo anlaştık. Biz normal şartlarda yürümek istiyoruz. Umuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de çok güzel transferlerle tatmin olacağına inanıyoruz" dediği iddia edildi. Ancak haberin ajanslara düşmesinin ardından Galatasaray resmi sitesi bir açıklama yayınladı. "Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur" ifadesi kullanıldı!

    HARCAMA SINIRI 78 MİLYON EURO
    Cengiz, ile yaptıkları anlaşmayla ilgili, "Bize verilen başa baş noktası yüzde 60 oldu. 130 milyon euro geliriniz olursa 78 milyon euro maksimum harcayabilirsiniz demek. UEFA bu konuda da bize iyilik yaptı" dedi.

    1. 16.6.2018 19:41
    2. Güncelleme: 17.6.2018 02:00
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