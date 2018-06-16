Özdoğan’dan çağrı: Yöneticiler yolu açsın – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Özdoğan’dan çağrı: Yöneticiler yolu açsın

    Özdoğan’dan çağrı: Yöneticiler yolu açsın
    'ın önde gelen kongre üyelerinden , 'dan gelen yaptırımların birlik beraberlik içinde aşılması gerektiğini söyledi. Başkan ve yöneticilerin sürekli sponsorluklardan bahsettiklerini dile getiren Özdoğan, "Başkan ve yönetim içinden herhangi bir sponsorluk göremedik. Kendileri yolu bir açsınlar ondan sonra camiası bu işe sonuna kadar sahip çıkar" ifadesini kullandı.
    1. 16.6.2018
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