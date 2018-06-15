Galatasaray Muğdat Çelik ile sözleşme imzalıyor – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
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    ile sözleşme imzalıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/mugdat-celik?id=b828b870-f6d9-45dd-b65f-4c9633fb32b4" class="" rel="tag">Muğdat Çelik</a> ile sözleşme imzalıyor

    'ın prensipte anlaştığı 'in bayramdan sonra resmi imzayı atacağı bildirildi.

    'ın prensipte anlaştığı 'in bayramdan sonra resmi imzayı atacağı bildirildi. 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 550 bin euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi. Teleset Mobilya Akhisarspor'daki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Muğdat'a sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek.

    1. 15.6.2018
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