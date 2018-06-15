Galatasaray Muğdat Çelik ile sözleşme imzalıyor
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Muğdat Çelik'in bayramdan sonra resmi imzayı atacağı bildirildi.
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Muğdat Çelik'in bayramdan sonra resmi imzayı atacağı bildirildi. 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 550 bin euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi. Teleset Mobilya Akhisarspor'daki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Muğdat'a sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek.
- 15.6.2018
-
Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
-
Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
Galatasaray Muğdat Çelik ile sözleşme imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.