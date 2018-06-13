UEFA'nın kararı neden açıklamadığı ortaya çıktı!
Galatasaray'da herkesin dört gözle beklediği Finansal Fair Play anlaşması bir türlü açıklanamazken, bunun nedeninin sarı-kırmızılılar olmadığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar ile birlikte anlaşma yapılan diğer kulüpler konusunda da bilgilendirme yapacak olan Avrupa futbolunun patronu, bunların bir anda gerçekleşmesini istedi.
- 13.6.2018 04:36
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
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