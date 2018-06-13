UEFA'nın kararı neden açıklamadığı ortaya çıktı! – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    UEFA'nın kararı neden açıklamadığı ortaya çıktı!

    UEFA'nın kararı neden açıklamadığı ortaya çıktı!

    Galatasaray'da herkesin dört gözle beklediği Finansal Fair Play anlaşması bir türlü açıklanamazken, bunun nedeninin sarı-kırmızılılar olmadığı ortaya çıktı.

    Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar ile birlikte anlaşma yapılan diğer kulüpler konusunda da bilgilendirme yapacak olan Avrupa futbolunun patronu, bunların bir anda gerçekleşmesini istedi.

    1. 13.6.2018 04:36
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