Medel'den Şili'li yıldıza Galatasaray tavsiyesi: "Hiç kaçırma Galatasaray'a git" – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    'den Şili'li yıldıza tavsiyesi: "Hiç kaçırma 'a git"

    <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a>'den Şili'li yıldıza <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> tavsiyesi: "Hiç kaçırma <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a git"
    G.Saray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Paulo Diaz'a, Beşiktaşlı Gary 'in "G.Saray'a git; hiç kaçırma" dediği iddia edildi. Şili'ye dönmesinden sonra milli takımın 'la yapacağı maçın kadrosunda yer alan Diaz'la görüşen 'in, ve ile ilgili bilgiler de verdiği iddia edildi.
    1. 3.6.2018
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