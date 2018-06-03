Medel'den Şili'li yıldıza Galatasaray tavsiyesi: "Hiç kaçırma Galatasaray'a git"
G.Saray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Paulo Diaz'a, Beşiktaşlı Gary Medel'in "G.Saray'a git; hiç kaçırma" dediği iddia edildi. Şili'ye dönmesinden sonra milli takımın Sırbistan'la yapacağı maçın kadrosunda yer alan Diaz'la görüşen Medel'in, Galatasaray ve Türkiye ile ilgili bilgiler de verdiği iddia edildi.
- 3.6.2018
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