Zidane Galatasaray'ın kapısından döndü! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'ın kapısından döndü!

    <a href="/index/zidane?id=3cfcc3e9-7b92-419c-8274-e28c5f72f0cf" class="" rel="tag">Zidane</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın kapısından döndü!

    Real Madrid'e 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran teknik direktör Zinedine Zidane istifa etti... Peki Zidane, Galatasaray'ın kapısından nasıl döndü? Belki de daha hiç duymadığınız bir hikaye....

    1. 1.6.2018 08:53
    2. Güncelleme: 1.6.2018 09:28
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