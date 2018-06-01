Galatasaray'da sol beke Ömer Bayram
Latovlevici’nin yerine sol bek arayan G.Saray, Ömer Bayram için Akhisar’la pazarlık halinde
POLONYALI FRANKOWSKİ CİMBOM'A YAZILIYOR
Polonya basını, ısrarla Przemyslaw Frankowski ismini Galatasaray'a yazmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Jagiellonia Bialystok kulübünde forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla ilgilendiği bir kez daha iddia edildi. Frankowski ile G.Saray'ın yanı sıra Polonya'dan Legia Varşova ile Fransa'nın Caen takımı da ilgileniyor. Hatta ABD Ligi MLS'ten kulüplerin de ilgisi olduğu öne sürülüyor.
- 1.6.2018
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Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
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Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
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Fenerbahçe'de tarihi kongre
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sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
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Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
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Hamdi Güneş Ozan takımda kalmalı.Aykut değirmeni onu öğüttü.Halbuki teknik ekibin görevi oyuncuyu hazırlamaktı,ilgilenmediler, dışladılar.Gençleri de .
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