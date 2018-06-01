Galatasaray'da sol beke Ömer Bayram – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'da sol beke

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da sol beke <a href="/index/omer-bayram?id=f8cf0970-5d1a-463d-b5f1-ad90474291b8" class="" rel="tag">Ömer Bayram</a>

    Latovlevici’nin yerine sol bek arayan G.Saray, için Akhisar’la pazarlık halinde

    Aslan'da transfer çalışmaları büyük bir gizlilik içinde yürütülürken sol bek bölgesi için ismi gündeme geldi. ve Latovlevici ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yerli isim arayan G.Saray'ın, Akhisar'la uygun bir fiyatta anlaşması bekleniyor.

    POLONYALI FRANKOWSKİ CİMBOM'A YAZILIYOR
    Polonya basını, ısrarla Przemyslaw Frankowski ismini 'a yazmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Jagiellonia Bialystok kulübünde forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla ilgilendiği bir kez daha iddia edildi. Frankowski ile G.Saray'ın yanı sıra Polonya'dan ile 'nın Caen takımı da ilgileniyor. Hatta ABD Ligi MLS'ten kulüplerin de ilgisi olduğu öne sürülüyor.
    1. 1.6.2018
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