GS Store'da dev indirim
Cengiz ilk seçildiğinde ‘Sarı Cuma’ kampanyası yapılmıştı. Şimdi sırada ‘Gri hafta sonu’ organizasyonu var
Cimbom'da başkan Mustafa Cengiz ile taraftar arasındaki sinerji bir kez daha gelire dönüşecek. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturan Cengiz'in seçimdeki rengine özel şekilde 'Sarı Cuma' kampanyası gerçekleşmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da GS Store'lara akın etmişti.
YÜZDE 21 İNDİRİM
Galatasaray'da şimdi de 1-3 Haziran tarihleri arasında yine Mustafa Cengiz'in seçim renginden esinlenilenek 'Gri hafta sonu' kampanyası başlatılıyor. GS Store ürünlerinde 21. şampiyonluk için yüzde 21'lik bir indirime gidilecek. Taraftarlar bir kez daha mağazalara koşacak.
- 31.5.2018
-
Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
-
Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
-
Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
GS Store'da dev indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.