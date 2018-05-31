GS Store'da dev indirim – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da dev indirim

    GS Store'da dev indirim

    Cengiz ilk seçildiğinde ‘’ kampanyası yapılmıştı. Şimdi sırada ‘ hafta sonu’ organizasyonu var

    Cimbom'da başkan ile taraftar arasındaki sinerji bir kez daha gelire dönüşecek. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturan Cengiz'in seçimdeki rengine özel şekilde '' kampanyası gerçekleşmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 'lara akın etmişti.

    YÜZDE 21 İNDİRİM
    'da şimdi de 1-3 Haziran tarihleri arasında yine Mustafa Cengiz'in seçim renginden esinlenilenek ' hafta sonu' kampanyası başlatılıyor. GS Store ürünlerinde 21. şampiyonluk için yüzde 21'lik bir indirime gidilecek. Taraftarlar bir kez daha mağazalara koşacak.

    1. 31.5.2018
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