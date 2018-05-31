GS Store'da dev indirim

Cimbom'da başkan Mustafa Cengiz ile taraftar arasındaki sinerji bir kez daha gelire dönüşecek. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturan Cengiz'in seçimdeki rengine özel şekilde 'Sarı Cuma' kampanyası gerçekleşmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da GS Store'lara akın etmişti.



YÜZDE 21 İNDİRİM

Galatasaray'da şimdi de 1-3 Haziran tarihleri arasında yine Mustafa Cengiz'in seçim renginden esinlenilenek 'Gri hafta sonu' kampanyası başlatılıyor. GS Store ürünlerinde 21. şampiyonluk için yüzde 21'lik bir indirime gidilecek. Taraftarlar bir kez daha mağazalara koşacak.