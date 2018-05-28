Mustafa Cengiz: "Yükümüz daha da arttı"
Galatasaray Kongresi büyük heyecana sahne olan seçimde tercihini yine Mustafa Cengiz'den yana kullandı. 2525 oyla yeniden başkan seçilen ve en yakın rakibi Dursun Özbek'e 1164 oy fark atan Cengiz, kendisine gösterilen ilgiye en iyi şekilde karşılık vermeye çalışacağının sözünü verdi. Mustafa Cengiz, "Şu anda benim omzumdaki yük bir sosyoloğun tahmin edebileceğinden çok fazla oldu. Dört ay boyunca gerek genel kurul üyeleri gerek taraftarlar bize çok büyük destek verdi. Ortaya çıkan sonuç asla diğer adayları ezici ve üzücü bir sonuç değil. Tam tersine üzerimizdeki yükü azami derecede artırdı. Ben güç zehirlenmesine, zafer sarhoşluğuna karşı olan bir insanım" diye konuştu.
- 28.5.2018
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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