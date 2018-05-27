İtalyan basınından Galatasaray'a Samuel Bastien iddiası – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    basınından 'a iddiası

    İtalyan basınından Galatasaray'a Samuel Bastien iddiası

    Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir Samuel Bastien transferi iddiası geldi. Gelecek sezon transfer çalışmalarına Fatih Terim önderliğinde başlayan Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Chievo'nun 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Bastien'in sarı kırmızılı takımın bünyesine katılabileceği yazıldı.

    1. 27.5.2018 13:37
    2. Güncelleme: 27.5.2018 14:15
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