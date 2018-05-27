Cengiz'le yola devam – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Cengiz'le yola devam

    Cengiz'le yola devam

    Sarı-kırmızılı üyeler istikrardan yana tercihlerini kullandı ve G.Saray Kulübünün 38. Başkanı da oldu. Cengiz, 20 Ocak’taki seçimin ardından Özbek’i bir kez daha saf dışı etti. Korkut ve Fatinoğlu da seçimin kaybedenleriydi

    Galatasaray Genel Kurul Üyeleri bir kez daha Mustafa Cengiz'den yana tercihini yaptı. Sonucu merakla beklenen kongrede Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlığı kazanmak için yarıştı. Seçimde oy verme işlemi saat 10.00 itibarıyla başlayıp 15.00'te sona erdi. Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Özbek 3, Cengiz 9, Ozan Korkut 10 Ali Fatinoğlu ise 14 numaralı sandıkta basının yoğun ilgisi altında oy kullanırken toplamda 20 sandıkta 8 bin 180 genel kurul üyesinden 4 bin 803'ü genel kurula geldi.

    9. SANDIKTA KOPTU
    4 adayın kıyasıyal yarıştığı kongrede sayım işlemi başlamasının ardından Mustafa Cengiz üstüne koyarak arayı açtı. açıkladığı sonuçlar alkışlarla karşılanırken 9. sandıkta fark 300'e çıktı ve genel kurul üyeleri Cengiz'i tebrik etmeye başladı. 4. sandık hariç tüm sandıklarda ön sırada yer alan ve Dursun Özbek'e tarihi bir fark atan Mustafa Cengiz koltuğunu koruyarak Galatasaray'ın 38. Başkanı oldu. Taraftarların da tam desteğini alan Cengiz 3 yıl daha sarı-kırmızılı takımı yönetecek ve projelerine kaldığı yerden devam edecek.



    CENGİZ NASIL ÖNE ÇIKTI?
    * Başkanlığı sürece uyumlu bir politika sergiledi.
    * Camia ve taraftarlar yakın ilişkiler kurdu.
    * Gecikmiş borçları kapattı, sporcu ve personel ödemelerini zamanında yaptı.
    * Kulübün mali durumunu göz önünde bulundurarak uçuk vaatlerde bulunmadı.
    * Lig şampiyonluğu elini güçlendirdi.
    * UEFA ile başarılı müzakereler yaptı ve men cezası gelmesinin önüne geçti.
    * "Mayısta seçime gideceğim" sözünü yerini getirdi.

    BİR BİR AYRILDILAR
    Başkan Adaylarından Ali Fatinoğlu 7. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından salonu terk etti. Öncelikle 'i tebrik eden Fatinoğlu, alkışlar eşliğinde ayrılırken, GS TV'ye, "Hepimiz Galatasaraylıyız. Genel kurulun kararına saygı duyuyoruz." dedi. Cengiz'in en güçlü rakibi ise 10. Sandık sonunda fark 378'e çıkınca Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı. 15. sandık sonunda ise Ozan Korkut yarışı bıraktı.

    MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
    1949 yılında Gaziantep Nizip'te doğdu. İlk ve ortaöğretimini Nizip'te, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Bir süre kamuda görev yaptıktan sonra özel sektöre geçti ve dış ticaret alanında çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet gösteriyor.


    KONGREDEN NOTLAR
    AYSAL KATILMADI: Faruk Süren, Mehmet Cansun, , oy kullanan üyeler arasında yer alırken Ünal Aysal kongreye katılmadı. KUPALAR SERGİLENDİ: Galatasaray'ın şampiyonluk başta 2017-18 sezonunda kazandığı kupalar Galatasaray Lisesi'nin girişine konuldu. EFSANELER BİR ARADA: Galatasaray'ın efsanevi isimleri Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Mert Korkmaz. Emre Aşık, Ergün Penbe, Faruk Atalay, Ayhan Akman, Vedat İnceefe dünkü kongreye katılıp oylarını kullandılar. Hamza Hamzaoğlu da eşi ile genel kuruldaki yerini aldı.

    CENGİZ OTURDU ÖZBEK DOLAŞTI
    Seç im sonuçları heyecanla takip edilirken adaylar oy sayımlarını ön sıralarda takip etti. Mustafa Cengiz genelde yerinde oturmayı tercih edip arkadaşlarıyla sonuçları değerlendirdi. Beklediği oyları alamayan ve sıkıntılı görünen Dursun Özbek ise sık sık dışarıya çıkıp hava aldı.

    BURAK ELMAS DIŞAR IDA KALDI
    20 Ocak'ta Albayrak ile birlikte Mustafa Cengiz'e destek veren Burak Elmas da kaybeden taraftaydı. Bir süre Sportif AŞ'de görev yaptıktan sonra istifa eden Elmas, Ozan Korkut'un listesinde seçime girdi ama bu kez etkili olamadı. Adnan Öztürk de kaybedenler arasındaydı.

    POLAT 8 YIL SONRA KONGREYE KATILDI
    2011 yılında idari yönden ibra edilmemesinin ardından sonra hiçbir seçime katılmayan eski başkan Adnan Polat dün salondaki yerini aldı ve 7 yıl sonra oy kullandı. Oyunu Mustafa Cengiz'in verdiğini belirten Polat, "Bana yıllar sonra teşekkür eden Mustafa Cengiz'in oy verdim" dedi.

    ULTRASLAN: GENEL KURUL 'GRİ ' DESENE !
    Gala tasa ray'ın taraftar grubu ultrAslan seçimde Mustafa Cengiz'e destek verdi. ultrAslan resmi sosyal medya hesaplarından "Genel Kurul #GRİ Desene!" hashtag'ı paylaşıldı. Ayrıca Twitter'da Galatasaraylı taraftarların büyük kısmı da Cengiz'i destekleyen paylaşımlarda bulundu.
    1. 27.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz'le yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN