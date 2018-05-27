Cengiz'le yola devam
Sarı-kırmızılı üyeler istikrardan yana tercihlerini kullandı ve G.Saray Kulübünün 38. Başkanı da Mustafa Cengiz oldu. Cengiz, 20 Ocak’taki seçimin ardından Özbek’i bir kez daha saf dışı etti. Korkut ve Fatinoğlu da seçimin kaybedenleriydi
9. SANDIKTA KOPTU
4 adayın kıyasıyal yarıştığı kongrede sayım işlemi başlamasının ardından Mustafa Cengiz üstüne koyarak arayı açtı. Divan Kurulunun açıkladığı sonuçlar alkışlarla karşılanırken 9. sandıkta fark 300'e çıktı ve genel kurul üyeleri Cengiz'i tebrik etmeye başladı. 4. sandık hariç tüm sandıklarda ön sırada yer alan ve Dursun Özbek'e tarihi bir fark atan Mustafa Cengiz koltuğunu koruyarak Galatasaray'ın 38. Başkanı oldu. Taraftarların da tam desteğini alan Cengiz 3 yıl daha sarı-kırmızılı takımı yönetecek ve projelerine kaldığı yerden devam edecek.
CENGİZ NASIL ÖNE ÇIKTI?
* Başkanlığı sürece uyumlu bir politika sergiledi.
* Camia ve taraftarlar yakın ilişkiler kurdu.
* Gecikmiş borçları kapattı, sporcu ve personel ödemelerini zamanında yaptı.
* Kulübün mali durumunu göz önünde bulundurarak uçuk vaatlerde bulunmadı.
* Lig şampiyonluğu elini güçlendirdi.
* UEFA ile başarılı müzakereler yaptı ve men cezası gelmesinin önüne geçti.
* "Mayısta seçime gideceğim" sözünü yerini getirdi.
BİR BİR AYRILDILAR
Başkan Adaylarından Ali Fatinoğlu 7. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından salonu terk etti. Öncelikle Mustafa Cengiz'i tebrik eden Fatinoğlu, alkışlar eşliğinde ayrılırken, GS TV'ye, "Hepimiz Galatasaraylıyız. Genel kurulun kararına saygı duyuyoruz." dedi. Cengiz'in en güçlü rakibi Dursun Özbek ise 10. Sandık sonunda fark 378'e çıkınca Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı. 15. sandık sonunda ise Ozan Korkut yarışı bıraktı.
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
1949 yılında Gaziantep Nizip'te doğdu. İlk ve ortaöğretimini Nizip'te, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Bir süre kamuda görev yaptıktan sonra özel sektöre geçti ve dış ticaret alanında çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet gösteriyor.
KONGREDEN NOTLAR
AYSAL KATILMADI: Faruk Süren, Mehmet Cansun, Duygun Yarsuvat, oy kullanan üyeler arasında yer alırken Ünal Aysal kongreye katılmadı. KUPALAR SERGİLENDİ: Galatasaray'ın şampiyonluk başta 2017-18 sezonunda kazandığı kupalar Galatasaray Lisesi'nin girişine konuldu. EFSANELER BİR ARADA: Galatasaray'ın efsanevi isimleri Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Mert Korkmaz. Emre Aşık, Ergün Penbe, Faruk Atalay, Ayhan Akman, Vedat İnceefe dünkü kongreye katılıp oylarını kullandılar. Hamza Hamzaoğlu da eşi ile genel kuruldaki yerini aldı.
CENGİZ OTURDU ÖZBEK DOLAŞTI
Seç im sonuçları heyecanla takip edilirken adaylar oy sayımlarını ön sıralarda takip etti. Mustafa Cengiz genelde yerinde oturmayı tercih edip arkadaşlarıyla sonuçları değerlendirdi. Beklediği oyları alamayan ve sıkıntılı görünen Dursun Özbek ise sık sık dışarıya çıkıp hava aldı.
BURAK ELMAS DIŞAR IDA KALDI
20 Ocak'ta Albayrak ile birlikte Mustafa Cengiz'e destek veren Burak Elmas da kaybeden taraftaydı. Bir süre Sportif AŞ'de görev yaptıktan sonra istifa eden Elmas, Ozan Korkut'un listesinde seçime girdi ama bu kez etkili olamadı. Adnan Öztürk de kaybedenler arasındaydı.
POLAT 8 YIL SONRA KONGREYE KATILDI
2011 yılında idari yönden ibra edilmemesinin ardından sonra hiçbir seçime katılmayan eski başkan Adnan Polat dün salondaki yerini aldı ve 7 yıl sonra oy kullandı. Oyunu Mustafa Cengiz'in verdiğini belirten Polat, "Bana yıllar sonra teşekkür eden Mustafa Cengiz'in oy verdim" dedi.
ULTRASLAN: GENEL KURUL 'GRİ ' DESENE !
Gala tasa ray'ın taraftar grubu ultrAslan seçimde Mustafa Cengiz'e destek verdi. ultrAslan resmi sosyal medya hesaplarından "Genel Kurul #GRİ Desene!" hashtag'ı paylaşıldı. Ayrıca Twitter'da Galatasaraylı taraftarların büyük kısmı da Cengiz'i destekleyen paylaşımlarda bulundu.
- 27.5.2018
-
Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
-
Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
-
Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
Cengiz'le yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.