Galatasaray'ın Cezayir Milli Takım oyuncusu Sofiane Feghouli'nin sakatlığı nedeni ile milli takım davetine eşlik etmemesi ülkesinin basınında gündem oldu. Feghouli konuyla ilgili sosyal medya hesabından, 'Galatasaray'ın şampiyonluğu için milli takımdan affımı istedim' şeklinde açıklama yaptı.