Galatasaraylı Feghouli'nin fedakarlığı Cezayir'de tepki çekti!
Galatasaray'ın Cezayir Milli Takım oyuncusu Sofiane Feghouli'nin sakatlığı nedeni ile milli takım davetine eşlik etmemesi ülkesinin basınında gündem oldu. Feghouli konuyla ilgili sosyal medya hesabından, 'Galatasaray'ın şampiyonluğu için milli takımdan affımı istedim' şeklinde açıklama yaptı.
- 26.5.2018 11:22
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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