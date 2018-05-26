Galatasaraylı Feghouli'nin fedakarlığı Cezayir'de tepki çekti! – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    'nin fedakarlığı 'de tepki çekti!

    <a href="/index/galatasarayli-feghouli?id=7cb08d0f-d28b-4ea2-ba81-f366f7f7f47d" class="" rel="tag">Galatasaraylı Feghouli</a>'nin fedakarlığı <a href="/index/cezayir?id=5783442d-c017-43a0-94ec-449978d1aea3" class="" rel="tag">Cezayir</a>'de tepki çekti!

    Galatasaray'ın Cezayir Milli Takım oyuncusu Sofiane Feghouli'nin sakatlığı nedeni ile milli takım davetine eşlik etmemesi ülkesinin basınında gündem oldu. Feghouli konuyla ilgili sosyal medya hesabından, 'Galatasaray'ın şampiyonluğu için milli takımdan affımı istedim' şeklinde açıklama yaptı.

    1. 26.5.2018 11:22
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