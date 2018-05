Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Cengiz seçildi.



Sarı kırmızılı kulübün bugün düzenlediği Olağan Seçimli Genel Kurul tamamlandı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mustafa Cengiz seçildi. Cengiz, diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride bırakarak, bir dönem daha Galatasaray başkanı olma hakkını elde etti. Cengiz, 16'ncı sandığın açılmasının ardından matematiksel olarak başkanlığı garantilerken, daha sonra açılan 4 sandık sadece sonucu değiştirdi.



Başkanlığa seçilen Cengiz, 20 sandıkta kullanılan 4 bin 803 oyun 2525 alırken, Dursun Özbek 1361, Ozan Korkut 659, Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı.



Mustafa Cengiz, başkanlığa seçilmesinin ardından kendisine gelen tebrikleri kabul etti. Diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu, Cengiz'in farkı açmasının ardından sandıklarının tamamının açılmasını beklemeden salondan ayrıldı. Ozan Korkut daha sonra yeniden salona gelerek başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini tebrik etti. Korkut'a kendisinin listesinde yer alan Adnan Öztürk de eşlik etti.



Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan sandık açılımı sırasında Mustafa Cengiz'in sandıklardan üstün çıkması, salonda büyük coşkuyla karşılandı. Salonda bulunan genel kurul üyeleri, gri listenin ağırlıklı çıktığı sandıkların açıklanmasının ardından tezahüratlarda bulunarak Cengiz'e destek verdi.



İŞTE SEÇİM SONUÇLARI



TOPLAM OY DAĞILIMI:

Mustafa Cengiz: 2405

Dursun Özbek: 1228

Ozan Korkut: 632

Ali Fatinoğlu: 200

19. SANDIK

Mustafa Cengiz: 102

Dursun Özbek: 98

Ozan Korkut: 30

Ali Fatinoğlu: 8

Geçersiz: 1

18.SANDIK

Mustafa Cengiz: 116

Dursun Özbek: 58

Ozan Korkut: 35

Ali Fatinoğlu: 6

Geçersiz: 2

17.SANDIK

Mustafa Cengiz: 124

Dursun Özbek: 61

Ozan Korkut: 25

Ali Fatinoğlu: 9



16. SANDIK

Mustafa Cengiz: 143

Dursun Özbek: 55

Ozan Korkut: 38

Ali Fatinoğlu: 11



15. SANDIK

Mustafa Cengiz: 150



Dursun Özbek: 50



Ozan Korkut: 50



Ali Fatinoğlu: 9



14. SANDIK

Mustafa Cengiz: 184



Dursun Özbek: 60



Ozan Korkut: 38



Ali Fatinoğlu: 10



13. SANDIK

Mustafa Cengiz: 174



Dursun Özbek: 54



Ozan Korkut: 44



Ali Fatinoğlu: 8



12. SANDIK

Mustafa Cengiz: 201



Dursun Özbek: 54



Ozan Korkut: 43



Ali Fatinoğlu: 10



Geçersiz: 0



11. SANDIK:



Mustafa Cengiz: 164



Dursun Özbek: 72



Ozan Korkut: 37



Ali Fatinoğlu: 14



Geçersiz: 1?





10. SANDIK:

Mustafa Cengiz: 141

Dursun Özbek: 64

Ozan Korkut: 42

Ali Fatinoğlu: 12

Geçersiz: 1



9. SANDIK (256):

Mustafa Cengiz: 158

Dursun Özbek: 48

Ozan Korkut: 37

Ali Fatinoğlu: 13









8. SANDIK (234):

Mustafa Cengiz: 100

Dursun Özbek: 79

Ozan Korkut: 35

Ali Fatinoğlu: 12









7. SANDIK (216):

Mustafa Cengiz: 109

Dursun Özbek: 66

Ozan Korkut: 25

Ali Fatinoğlu: 10





6. SANDIK (225):

Mustafa Cengiz: 110

Dursun Özbek: 75

Ozan Korkut: 25

Ali Fatinoğlu: 11











5. SANDIK (218):

Mustafa Cengiz: 104

Dursun Özbek: 62

Ozan Korkut: 34

Ali Fatinoğlu: 17







4. SANDIK (226):

Mustafa Cengiz: 85

Dursun Özbek: 89

Ozan Korkut: 39

Ali Fatinoğlu: 11











3. SANDIK (184):

Mustafa Cengiz: 82

Dursun Özbek: 67

Ozan Korkut: 17

Ali Fatinoğlu: 10











2. SANDIK (167 OY):

Mustafa Cengiz: 85

Dursun Özbek: 52

Ozan Korkut: 17

Ali Fatinoğlu: 9











1. SANDIK (143 OY):

Mustafa Cengiz: 63

Dursun Özbek: 55

Ozan Korkut: 14

Ali Fatinoğlu: 10







GENEL KURULDAN SATIR BAŞLARI



Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul başladı. Galatasaray Lisesi'nde yapılacak olan seçimde, Divan Başkanlığı'na Metin Aslan seçildi.



Galatasaray'ın 38. Başkanını seçecek olan olağan seçimli genel kurul başladı. Başkan Mustafa Cengiz, oturumu açtığı konuşmasında, "37. Başkan olarak, 38. başkanı seçmek üzere olağan seçimli genel kurulu açıyorum. Camiamıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Mustafa Cengiz'in ismini açıkladığı Metin Aslan, oy birliğiyle divan başkanlığına seçildi. Metin Aslan'ın seçilmesinin ardından Mustafa Cengiz, "Doğru, adil, tarafsız, Galatasaray'a yakışır bir seçim diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum" diyerek oturumu açtı. Divan heyetinin seçilmesinin ardından Divan Başkanı Metin Aslan, yeterli çoğunluğun olduğunu ifade etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Adaylardan Dursun Özbek 3, Mustafa Cengiz 8, Ozan Korkut 10 ve Ali Fatinoğlu 14 numaralı sandıklarda oy kullanacak.

Galatasaray'da 38. başkanın seçileceği olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları son konuşmalarını yaptı. Her başkan adayı, birbirlerine başarılar diledi.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları son konuşmalarını yaptı. Ali Fatinoğlu ilk konuşmacı olarak kürsüye gelerek, "Ali Fatinoğlu ve ekibi olarak buradayız ve Galatasaray'a hizmet etme aşkıyla buradayız. Galatasaray'ı hak ettiği müzemizde olmayan tek kupa olan Şampiyonlar Ligi Kupası'nı, buradaki 4 adayın tek hedefi olarak adaylığımızı koyuyoruz. Yönetimimizde 11 kadın görev almakta ama kadın oldukları için değil, her biri ihtisas özellikleri nedeniyle kadromuzda. Bu seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını, en faydalı kim olacaksa onun kazanmasını diliyorum. Diğer 3 adaya da başarılar diliyorum. Kazanan Galatasaray olsun, en büyük Galatasaray. Galatasaray'ı en iyi kim yönetecekse, sandıktan onun çıkmasını istiyorum" dedi.Bir önceki başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın geleceği için herkesin burada olduğunu belirterek, "Galatasaray'da seçimler festival havasında geçiyor. Çok adaylı bir seçim oldu ve bu da çok güzel. Galatasaray'da 500 yıllık kültürel birikimin getirdiği demokratik anlayış, üretmeye yönelik adayların çoğunluğu Galatasaray için çok güzel. Bu seçimde ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'ı üreten bir Galatasaray yapmak için aday olduk. Toplumlar ürettiklerine bağlı olarak geleceklerini hazırlarlar. Üreten Galatasaray'ı nasıl planladığımız geçtiğimiz süre içinde sizlere açıklamaya çalıştık. Takımımız şampiyonluğa koşarken seçimle ilgili polemiklerin, yıpranmaya neden olmaması için şampiyonluğun ardından projelerimizi anlatmaya çalıştık. Elbette eksiklerimiz olmuştur. Önemli olan projelerin Galatasaray'ın geleceği için çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Üreterek mali başarı yakalamak istiyoruz. Bununla birlikte sportif başarıyı yakalamak istiyoruz. Bizim Galatasaray'da yapmak istediklerimiz bu. Birlik, beraberlik, huzur ve bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Seçim , Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray'a yakışır bir biçimde tecelli edeceğine eminim. Her şey Galatasaray için, yaşasın Galatasaray" açıklamasını yaptı.

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı kısa konuşmasına teşekkür ederek başlayarak, "Bana oy verecek ve vermeyecek herkese teşekkür ederim. Hepsi Galatasaraylı ve çok değerli insanlar. Burada söylenecek her şey söylenmedi ama kanaat oluşması için her şey söylendi. İyi seçimler diliyorum" diye konuştu.Böyle bir özel günde okuduğu okulda olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ozan Korkut, "Bu özel günde, kendi evimde, kendi okulumda, yuvamda sizlerle beraber olduğum için gururluyum. Galatasaray, tarihi seçimlerinden birini yaşıyor. Bu seçimde bize göre aslında 2 seçenek var. Birisi bu noktaya gelmemize neden olan ve temelinde tek adam mantığı yatan, Galatasaray'ı gayrimenkul projeleri olarak gören bir seçenek. Diğeri de bizim gibi, Galatasaray'ı sportif olarak üreterek kara geçirmeye çalışan bir seçenek. Fikirlerimizi, projelerimiz ve ekibimizi tanıttık. Kırıcı olacak her türlü söylemden uzak durduk. Ekibim 6 ayrı başkanla çalışmış, 24 yıllık tecrübesi olan Galatasaraylılar'dan oluşmaktadır. Galatasaray Lisesi'nde okumuş, Galatasaray takımlarında basketbol oynamış, camiamızı hem yurt içinde hem de uluslararası arenada temsil etmiş birisiyim. Başkan adayı olduğum andan itibaren gençliğim söz konusu oldu. Galatasaray'ın mazisi gençlerin başarıları ve kendisini vatan için feda etmiş gençlerle doludur. Kazanmamız durumunda Çanakkale Şehitleri'nin önünde Galatasaraylı gençlerin anısına saygı olarak ilk fotoğrafımızı orada çektireceğiz. Seçim çalışmamıza "Galatasaray'da verilen söz tutulur" diye başlattık. Yine aynı şekilde son buluyor çalışmamız. Galatasaray, Galatasaraylılar'ındır ve asla satılamaz. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.Galatasaray başkan adayı Ozan Korkut, oy verdikten sonra soruları yanıtladı. pic.twitter.com/0LJDnEN5MkSarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 20 sandık hazırlandı. Genel kurulda, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 181 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremeyecek.Galatasaray'ın olağan genel kurulunda 4 başkan adayı yarışıyor.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerin tercihi olabilmek için aday durumda.

Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanıyor.



Adayların listeleri

Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 ismin yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:

Mustafa Cengiz: Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.



Dursun Özbek: Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.



Ozan Korkut: Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.



Ali Fatinoğlu: Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.