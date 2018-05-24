Mustafa Cengiz listesini tanıttı! Galatasaray'da olağan genel kurula doğru

Sarı-kırmızılı kulübün 20 Ocak'ta düzenlenen olağanüstü genel kurulunda göreve gelen ve 4 aylık bir sürecin ardından verdiği söz üzere olağan genel kurula giden Mustafa Cengiz, üyeler için Zorlu Center'da bulunan Raffles Otel'de bir organizasyon düzenledi.

Mustafa Cengiz, "Biz Galatasaray için hep vardık. Yine varız!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, yeni dönem için yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimleri üyelere takdim etti.





- Cengiz: "Az zamanda çok işler yaptık"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, seçimlerin sarı-kırmızılı camia için bayram havasında geçmesi gerektiğini dile getirirken, yönetim olarak 4 aylık süreçte başarılı bir performans ortaya koyduklarını anlattı.

Bu seçimlerin ardından 3 yıl sonra yeniden olağan genel kurul yapılmasını temenni ettiklerini vurgulayan Cengiz, "Sizlerin teveccühü ve desteğiyle, az zamanda çok işler yaptık. Bu 4 ay boyunca arkadaşlarımla birlikte uzun bir yürüyüşün etkin adımlarını attık. Neredeyse nefes almadan koşturduk. Galatasaray için değerdi." dedi.

Dünyanın en büyük ve etkin taraftarına sahip olduklarını söyleyen Cengiz, "Bizler şanslı olarak bu kulübün üyeleriyiz ama harçlığını, cebindeki son parasını vererek tribüne gelen taraftardan kendimizi farklı görmedik. Biz yönetimi, onların emaneti olarak taşıyoruz. Allah utandırmadı ve şampiyonluk ipini göğüsledik. Sizlerden o gücü görmeseydik, inan edin hiçbirini başaramazdık." diye konuştu.

Başkan Cengiz, seçim sürecinde verilen demeçlere üzeri kapalı olarak yanıt vererek, "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar. Bizim suskunluğumuz, asla haksız olduğumuzdan değil. Biz 360 milyon liraya yakın hasılat elde ettik. Bu sizlerin gücüyle oldu. Bu şampiyonlukta sizlerin emeği, katkısı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından, yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimler tek tek sahneye davet edildi. Üyelere tanıtılan isimlerin eğitim ve iş hayatlarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Tanıtımın ardından toplu halde basın mensuplarına fotoğraf ve görüntü verildi.