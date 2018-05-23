Mustafa Cengiz: "Taraftar istikrar istiyor" – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Taraftar istikrar istiyor"

    Mustafa Cengiz: "Taraftar istikrar istiyor"

    Kulübü Başkanı , taraftarın istikrar istediğini belirterek, "Bizler taraftarın sesi ve yansımasıyız" dedi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın organize ettiği iftara Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra basın mensupları da katıldı. İftarda ayrıca şampiyonluk pastası da kesildi.

    Burada bir açıklama yapan Cengiz, sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan'ın, kulübün 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi kendilerine destek açıklaması yapmasıyla ilgili, "Taraftar haklı olarak istikrar istiyor. İstikrar ve başarı bize nasip oldu. Bu başarı nedeniyle şımarmayız. Bizler taraftarın sesi ve yansımasıyız. ultrAslan da o yansımanın ciddi bir temsilcisi. Sadece 'nin değil belki de dünyanın en büyük taraftar grubu. Destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteğin istikrara olduğunun bilincindeyiz. Taraftar huzur,
    güven ve başarıyı istiyor" ifadelerini kullandı.


    , elde ettikleri şampiyonlukta taraftarın büyük paya sahip olduğunu dile getirerek, "Bizim mutluluklarımız asla rakiplerimize bir ızdırap olarak dönmemeli. Sevinmede ve üzüntüde ölçülü olmalıyız. Çünkü bu lig bugün biter, yarın yeni bir lig başlar. Yeni ligin de dostça, kardeşçe, dürüst ve adil olması için biz yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Bunun bir bayram gibi sürmesini, sıkıntıda olan ülkemize bir güzellik yaşatmasını diliyoruz. Taraftarların şampiyonlukta katkısı birinci derecede. Onlara kalpten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

    1. 23.5.2018 22:58
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