Mustafa Cengiz: Nagatomo G.Saray'a veda etmiş değil
A Spor'a konuk olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. UEFA ile yaşanan süreci anlatan Mustafa Cengiz, ayrıca Nagatomo'nun G.Saray'a veda etmediğini belirtti.
"Ben çok sıkı bir taraftarım ama asla rakibe saygısızlık etmem. Fiziki anlamda bu şampiyonluk sevinçlerini yaşayamadım. Sevgili Abdürrahim yanımda müthiş sevinç yaşadı ama ben bir camiayı, bir ağırlığı temsil ediyorum."
"Taraftara, teknik heyete ve oyunculara, geçmiş yönetimlere teşekkür ediyorum."
"Tüm camiaların yöneticileri ve başkanları sözlerine dikkat etmeli. Kendinizi yüceltirken başkasını küçültmemelisiniz. Ben buna dikkat ediyorum. Taraftar beni seviyor çünkü yalan söylemiyorum. Samimi olmalıyız, samimiyeti hissettirmeliyiz."
"Oturup çalışamıyorum. Seçim bürosuna gidip faaliyette bulunamıyorum. Zamanım yok. Zaman yaratmaya çalışıyorum. Galatasaray çok dinamik bir yapı, her an mali durumlar, rakamlar değişiyor."
G.SARAY'IN YENİ PROJESİ:TEKNOKENT
"Sadece İTÜ'de tekno kent gibi yer arayan 13.000 şirket bulunuyor. Biz de gidip kendi üniversitemizden, Galatasaray Üniversitesi'nden rica ettik, Teknokent için ev sahipliği yapacak. Teknokent projesi üniversitesiz gerçekleşmiyor, bizde imkanımız varken kendi üniversitemizde yapmak istiyoruz. Teknokent tamamlandığında Galatasaray'a yılda düzenli olarak 8 milyon Dolar gelir sağlayacak."
"Tepki oylarının tercih oylarına dönüşmesi için 4 aydır çalışıyoruz. 310 milyon Dolar borç alacak farkından 280 milyon Dolar borç alacak farkına çektik, 4 ayda..."
"Türkiye'nin en güçlü scout ekibi bizde... En güçlü dataya sahibiz."
"360 milyon Euro'ya Neymar'ı alabilir miyiz? Alamayız belki ama yeni Neymarlar bulabiliriz."
"NAGATOMO VEDA ETMİŞ DEĞİL"
"Nagatomo, Galatasaray'a veda etmiş değil. Japon televizyonunda her hafta sonu Nagatomo'nun olduğu maçın bölümleri yayınlanıyor. Japon federasyonundan mektup alıyoruz. Bu bizim için bir onur kaynağı."
"TFF'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Biz UEFA'ya ilk gittiğimiz deseler ki, hiçbir transfer yapmayacaksınız biz onu da kabul ederdik. Çünkü bu rakamlarla UEFA'nın karşısına gittiğimiz zaman cezadan korkuyorduk. Bu arada kimse bilmez ama TFF'ye teşekkür edeyim. Bize destek verdiler."
"Ayrıca biz Ankara'nın da desteğini aldık, o yüzden devletimize de teşekkür ediyorum. Osman Aşkın Bak ile 2 gece boyunca oturup çalışma yaptık. Tüm kulüpler birliği için yapılmıştı ama bana kısmet oldu, son rötuşları benimle birlikte yapıldı."
"Yaptığımız çalışmaların ardından UEFA bizim doğruluğumuzu, samimiyetimizi, kanatlandığımızı gördüler. UEFA bize dedi ki; ilk defa bir kulüple bir anlaşma daha yapmak istediler. İlk olduk yani."
"UEFA BİZE ŞART KOYMADI"
"Ve ayrıca UEFA bize kesin şart koymadı. Yani bunları yapmak zorundasınız demedi, tartışılabilir pazarlık edilebilir dedi. Ama kusura bakmayın bunlar özel şeyler. Yazılı anlaşma yapmadık, söz verdik. Güvendiklerini söylediler bize. O yüzden söylemem doğru olmaz."
"BİZİ UEFA'YA ŞİKAYET ETMEK İÇİN MEKTUP YAZANLAR VARMIŞ"
"Biz yapmadık ama yapanlar varmış. Bizi şikayet etmek için UEFA'ya mektup yazanlar varmış. Biz diğer Türk kulüpler için uğraş verdik hatta UEFA da onlara söylemiş. Ancak bizi şikayet edip, ceza verin, bunlar bunu dedi, şöyle yaptı diyerek. Yakıştıramıyorum ben."
"Bataklıkta hepimiz batarız. Güzelleştirmemiz gerekir. UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yapacağız. UEFA'dan men yok, bizim için de en önemli oydu zaten, çok şükür men almayacağız. Şimdi biz sinekten yağ çıkarma derdindeyiz."
"Ben istiyorum ki 8 bin kişi katılsın. Çünkü bu Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Galatasaray kendisine sahip çıkacak. Bana sahip çıksın demiyorum gelsin kimi kaliteli kimi iyi görüyorlarsa ona oy versinler. Kaderini belirlesinler Galatasaray'ın."
- 23.5.2018 12:40
- Güncelleme: 23.5.2018 13:38
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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