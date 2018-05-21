UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a mesaj! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Şampiyonlar Ligi'nden 'a mesaj!

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> Şampiyonlar Ligi'nden <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a mesaj!

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu lider tamamlayarak 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

    1. 21.5.2018 12:15
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