Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Galatasaraylı futbolcu kutlamalarda ıslıklandı

    Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı

    'ın şampiyonluk kutlamalarında , sahaya çıktığı anda tribünler tarafından ıslıklandı.

    Galatasaraylı futbolcular Stadı'na tek tek kendi seçtikleri müzikler eşliğinde saha ortasındaki podyuma çağrılırken sıra 'a geldiğinde tribünler yoğun şekilde Çamdal'a ıslıkla tepki gösterdi.

    Bu ıslığın ardından alkışlar eşliğinde Rodrigues sahneye geldi. Rodrigues'in podyuma çıkması sonrası taraftarlar bir anda daha önce ıslıkladıkları Tarık Çamdal'a bu kez de tezahüratlarda bulundu.

    1. 20.5.2018 21:29
    2. Güncelleme: 21.5.2018 06:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN