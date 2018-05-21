Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Tarık Çamdal, sahaya çıktığı anda tribünler tarafından ıslıklandı.
Galatasaraylı futbolcular Türk Telekom Stadı'na tek tek kendi seçtikleri müzikler eşliğinde saha ortasındaki podyuma çağrılırken sıra Tarık Çamdal'a geldiğinde tribünler yoğun şekilde Çamdal'a ıslıkla tepki gösterdi.
Bu ıslığın ardından alkışlar eşliğinde Rodrigues sahneye geldi. Rodrigues'in podyuma çıkması sonrası taraftarlar bir anda daha önce ıslıkladıkları Tarık Çamdal'a bu kez de tezahüratlarda bulundu.
- 20.5.2018 21:29
- Güncelleme: 21.5.2018 06:53
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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