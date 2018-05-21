Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı

Galatasaraylı futbolcular Türk Telekom Stadı'na tek tek kendi seçtikleri müzikler eşliğinde saha ortasındaki podyuma çağrılırken sıra Tarık Çamdal'a geldiğinde tribünler yoğun şekilde Çamdal'a ıslıkla tepki gösterdi.

Bu ıslığın ardından alkışlar eşliğinde Rodrigues sahneye geldi. Rodrigues'in podyuma çıkması sonrası taraftarlar bir anda daha önce ıslıkladıkları Tarık Çamdal'a bu kez de tezahüratlarda bulundu.