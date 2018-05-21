Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Rıza Kocaoğlu açıklaması! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Başkanı 'den açıklaması!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Başkanı <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'den <a href="/index/riza-kocaoglu?id=9b0b75e1-2243-4957-ad05-0d345d27b47a" class="" rel="tag">Rıza Kocaoğlu</a> açıklaması!

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonluğun ardından İzmir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada oyuncu Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Kocaoğlu ile devre arasında tanıştıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu.

    1. 21.5.2018 11:09
    2. Güncelleme: 21.5.2018 11:26
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