Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Rıza Kocaoğlu açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonluğun ardından İzmir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada oyuncu Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Kocaoğlu ile devre arasında tanıştıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu.
- 21.5.2018 11:09
- Güncelleme: 21.5.2018 11:26
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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