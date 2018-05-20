Tahtın tek sahibi Bafetimbi Gomis

Şampiyon Galatasaray'ın kral forveti Bafetimbi Gomis, dün geceye de damga vurdu. Sezonun en flaş ismi olan 32 yaşındaki futbolcu, penaltıdan attığı golle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu perçinlemesinin yanı sıra, ligdeki gol sayısını da 29'a yükseltip Gol Krallığını taçlandırdı. Mücadelenin ilk düdüğünden itibaren rakip savunmayla boğuşan golü koklayan yıldız forvet, son 3 penaltı vuruşundan yararlanamamasına rağmen topu aldı ve beyaz noktaya gitti. Meşin yuvarlağı köşeye asan Bafetimbi, meşhur Aslan sevincini yaparak tüm Galatasaraylıları coşturdu.



JARDEL'İN ENSESİNDE!

Penaltılardaki şanssızlığını kıran Gomis'in asıl başarısı ise başka bir rekor daha kırması oldu. Galatasaray'ın Aslanı, ligde ulaştığı 29 golle Fenerbahçeli Alex'in unvanını elinden alıp 'bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunun tek başına yeni sahibi oldu. Gomis'in bir başka başarısı ise sarı-kırmızılı kulübün 16. gol kralı oldu. Böylece G.Saray, gol kralı çıkarma sayısında Fenerbahçe'yi (15) geride bıraktı. Toplam 39 maçta 31 gol atan Gomis, ayrıca bir gol daha bulması halinde Jardel'in 32 gollük rekorunu da egale edecek.



Gözyaşlarım mutluluktan

Bafe Gomis karşılaşma sonrası sevinç gözyaşlarını tutamadı. "Geldiğimde söylemiştim, kral olmak değil şampiyonluk önemli demiştim" diyen Fransız yıldız şöyle devam etti: "Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadım. Bir ilki yaşıyorum. Gözyaşlarım mutluluktan. Terim'le çalışmak çok keyifli. Hocama, yönetime ve taraftarlara çok teşekkür ederim."



Son 10 maçta fena coştu

BAFE GOMİS şampiyonluğa özellikle son haftalarda attığı gollerle büyük destek verdi. Aslan'ı resmen şaha kaldıran sarıkırımızılı futbolcu, ligde forma giydiği son 10 haftalık periyotta tam 13 gole katkıda bulundu. 32 yaşındaki santrfor 12 gol, 1 asistle şampiyonluğun temellerini atan isim olmayı başardı. Gomis sezonu toplamda ise 6 asistle tamamaladı.