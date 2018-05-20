Gomis'ten Drogba'ya mesaj – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'ten 'ya mesaj

    Gomis'ten Drogba'ya mesaj

    Bafetimbi 'ten 'ya teşekkür mesajı

    'ın Fransız yıldızı Bafetimbi 'ten 'ya teşekkür geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve Gomis'i tebrik eden Drogba'ya, Gomis'ten aynı şekilde cevap geldi. Drogba'nın mesajını cevaplayan Gomis, "Teşekkürler kardeşim" yazdı.

    1. 19.5.2018 23:03
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:44
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