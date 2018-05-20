Gomis'ten Drogba'ya mesaj

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'ten Drogba'ya teşekkür geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve Gomis'i tebrik eden Drogba'ya, Gomis'ten aynı şekilde cevap geldi. Drogba'nın mesajını cevaplayan Gomis, "Teşekkürler kardeşim" yazdı.