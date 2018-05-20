Bafetimbi Gomis'ten Drogba'ya teşekkür mesajı
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'ten Drogba'ya teşekkür geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve Gomis'i tebrik eden Drogba'ya, Gomis'ten aynı şekilde cevap geldi. Drogba'nın mesajını cevaplayan Gomis, "Teşekkürler kardeşim" yazdı.
- 19.5.2018 23:03
- Güncelleme: 20.5.2018 01:44
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Gomis'ten Drogba'ya mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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