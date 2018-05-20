Albayrak 5’te 5 yaptı – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Albayrak 5’te 5 yaptı

    Albayrak 5’te 5 yaptı
    Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Abdürrahim Albayrak, "Bu şampiyonluk çok kritikti. Adına kurban olduğum Allah'ım, tam ezan okundu o sırada penaltı geldi. (Yöneticiyken) 5'te 5 yaptık. Allah'a şükürler olsun. İkinci yarıda öldüm öldüm dirildim. Bir olduk, birlik olduk ve ekip olduk. Bu ekibin bozulmaması lazım" diye konuştu.
    1. 20.5.2018
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