Albayrak 5’te 5 yaptı

Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Abdürrahim Albayrak, "Bu şampiyonluk çok kritikti. Adına kurban olduğum Allah'ım, tam ezan okundu o sırada penaltı geldi. (Yöneticiyken) 5'te 5 yaptık. Allah'a şükürler olsun. İkinci yarıda öldüm öldüm dirildim. Bir olduk, birlik olduk ve ekip olduk. Bu ekibin bozulmaması lazım" diye konuştu.