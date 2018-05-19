Karnaval pazar 19.05’te! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Karnaval pazar 19.05’te!

    Karnaval pazar 19.05’te!
    Sarı-kırmızılı yönetim şampiyonluğa ulaşılması halinde kutlama organizasyonunu yaptı. Stadı'nda yarın yapılacak kutlamalar saat 19.05'te başlayacak. Biletler 30 ile 100 lira arasında olacak. Bir kişiye en fazla 2 bilet satılacak. Kutlama sırasında bir Disney karakteri de çocuklar için sahneye çıkacak.
    1. 19.5.2018
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