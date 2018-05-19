Gomis rekor peşinde – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    rekor peşinde

    Gomis rekor peşinde
    Geçtiğimiz hafta 'a attığı golle 'de 28 gole ulaşan Bafetimbi , Alex de Souza'nın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekoruna ortak olmuştu. Fransız yıldız, 'de rekoru kırmak için sıhaya çıkacak. 'ye bir gol bile atarsa unvanın tek sahibi olacak. Gomis, en yakın rakibi 23 gollü 'ın sezonu kapatması nedeniyle gol krallığını garantilemişti
    1. 19.5.2018
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