Galatasaray'sız Milli Takım – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'sız <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>

    Lucescu, A ’ın, , Tunus ve maçları kadrolarını açıkladı. 27 kişilik listede G.Saray’dan oyuncu bulunmuyor

    Türk Milli Takımı'nın , Tunus ve hazırlık maçlarının kadrosu 'nin resmi sitesinden açıklandı. A Teknik Direktörü 'nun açıkladığı 27 kişilik aday kadroda 'dan kimsenin bulunmaması dikkat çekti. , sakat futbolculara neden davet gitmediğini de nedenleriyle açıkladı. Buna göre ameliyat olan ve , kısa sürede operasyon geçirecek ile 'in haricinde baldırında yırtık bulunan , kasığında yırtık olan , ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ile dizindeki sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan 'e davet gitmediği belirtildi.

    TOPLANMA ÇARŞAMBA GÜNÜ
    A , hazırlık maçları için 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 'nde toplanacak. yanında bir futbolcu ile maçlar öncesi basın toplantısı düzenleyecek

    1. 19.5.2018
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