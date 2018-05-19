Lucescu, A Milli Takım’ın, İran, Tunus ve Rusya maçları kadrolarını açıkladı. 27 kişilik listede G.Saray’dan oyuncu bulunmuyor
Türk Milli Takımı'nın İran, Tunus ve Rusya hazırlık maçlarının kadrosu TFF'nin resmi sitesinden açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıkladığı 27 kişilik aday kadroda Galatasaray'dan kimsenin bulunmaması dikkat çekti. TFF, sakat futbolculara neden davet gitmediğini de nedenleriyle açıkladı. Buna göre ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül, kısa sürede operasyon geçirecek Selçuk İnan ile Serdar Aziz'in haricinde baldırında yırtık bulunan Ömer Toprak, kasığında yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ile dizindeki sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Caner Erkin'e davet gitmediği belirtildi.
TOPLANMA ÇARŞAMBA GÜNÜ
A Milli Takım, hazırlık maçları için 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak. Mircea Lucescu yanında bir futbolcu ile maçlar öncesi basın toplantısı düzenleyecek
- 19.5.2018
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Galatasaray'sız Milli Takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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