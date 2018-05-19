Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe karnesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 7. lig şampiyonluğu için Göztepe deplasmanına gidiyor. Fatih Terim'in Ankaragücü'nden sonra çalıştırdığı 2. takım olan Göztepe, tecrübeli teknik adamın kader maçlarından birinde rakibi olacak.
- 19.5.2018 17:53
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
OLACAĞI BU; SENEYE VOLKAN VE AYKUT KALIRSA..TARAFTAR MAÇLARA HİÇ GELMEZ..VAZİYET DEĞİŞMEZ.
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
millet inşallah gidersin tüm taraftar da fb de kurtulur.yeter.gitmezsen takımı bırakacağız
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Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız”
Toplam 1
Yorum
zz61 inşallah sensiz koşacağız..
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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