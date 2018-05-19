Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe karnesi – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in karnesi

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe karnesi

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 7. lig şampiyonluğu için Göztepe deplasmanına gidiyor. Fatih Terim'in Ankaragücü'nden sonra çalıştırdığı 2. takım olan Göztepe, tecrübeli teknik adamın kader maçlarından birinde rakibi olacak.

    1. 19.5.2018 17:53
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