Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşması

Daha önce yaptığı 'konsantrasyon' hamlesi ile camiayı kenetleyen Fatih Terim, bu kez de 19.05'e odaklandı. 19 Mayıs'ta şampiyon olacaklarını oyuncularına sık sık yineleyen ve 19.05 tarihine bu maçın gelmesinin Galatasaray'ın tarihine geçecek bir detay olduğunu sık sık yineliyor.

FATİH TERİM'İN GÖZTEPE MAÇI KONUŞMASI

Göztepe karşısında alınacak 1 puanın bile Galatasaray'ı şampiyon yapacağını bilen ancak buna rağmen 3 puan için oynayacaklarını sık sık tekrarlayan deneyimli teknik adam, "19.05'te şampiyon olacağız. Bu hem sizin hem de kulüp için çok önemli. Artık başarmaya çok yakınız. Bir yıldır ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını alacağız. Bizim için galibiyetten başka çare yok. Kazanmak için oynayacağız. Bu maçı alın ve tarihe geçin. Galatasaray Kulübü'nün kuruluş tarihinde şampiyon olmak her futbolcuya nasip olmaz" sözleriyle de takımın motive etti.