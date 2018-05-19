Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşması – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'den maçı öncesi motivasyon konuşması

    Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşması

    21. şampiyonluk için son 90 dakikaya hazırlanırken teknik direktör de oyuncularını motive edebilmek için her yolu deniyor. Terim, oyuncularının baskı altına girmemesi için sık sık konuşmalar yaparken tarihi şampiyonluk için de farklı bir yerden yaklaşıyor.

    Daha önce yaptığı 'konsantrasyon' hamlesi ile camiayı kenetleyen , bu kez de 19.05'e odaklandı. 19 Mayıs'ta şampiyon olacaklarını oyuncularına sık sık yineleyen ve 19.05 tarihine bu maçın gelmesinin 'ın tarihine geçecek bir detay olduğunu sık sık yineliyor.

    FATİH TERİM'İN MAÇI KONUŞMASI

    Göztepe karşısında alınacak 1 puanın bile Galatasaray'ı şampiyon yapacağını bilen ancak buna rağmen 3 puan için oynayacaklarını sık sık tekrarlayan deneyimli teknik adam, "19.05'te şampiyon olacağız. Bu hem sizin hem de kulüp için çok önemli. Artık başarmaya çok yakınız. Bir yıldır ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını alacağız. Bizim için galibiyetten başka çare yok. Kazanmak için oynayacağız. Bu maçı alın ve tarihe geçin. Galatasaray Kulübü'nün kuruluş tarihinde şampiyon olmak her futbolcuya nasip olmaz" sözleriyle de takımın motive etti.

    1. 19.5.2018 16:28
    2. Güncelleme: 19.5.2018 16:46
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