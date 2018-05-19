Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşması
Galatasaray 21. şampiyonluk için son 90 dakikaya hazırlanırken teknik direktör Fatih Terim de oyuncularını motive edebilmek için her yolu deniyor. Terim, oyuncularının baskı altına girmemesi için sık sık konuşmalar yaparken tarihi şampiyonluk için de farklı bir yerden yaklaşıyor.
Daha önce yaptığı 'konsantrasyon' hamlesi ile camiayı kenetleyen Fatih Terim, bu kez de 19.05'e odaklandı. 19 Mayıs'ta şampiyon olacaklarını oyuncularına sık sık yineleyen ve 19.05 tarihine bu maçın gelmesinin Galatasaray'ın tarihine geçecek bir detay olduğunu sık sık yineliyor.
FATİH TERİM'İN GÖZTEPE MAÇI KONUŞMASI
Göztepe karşısında alınacak 1 puanın bile Galatasaray'ı şampiyon yapacağını bilen ancak buna rağmen 3 puan için oynayacaklarını sık sık tekrarlayan deneyimli teknik adam, "19.05'te şampiyon olacağız. Bu hem sizin hem de kulüp için çok önemli. Artık başarmaya çok yakınız. Bir yıldır ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını alacağız. Bizim için galibiyetten başka çare yok. Kazanmak için oynayacağız. Bu maçı alın ve tarihe geçin. Galatasaray Kulübü'nün kuruluş tarihinde şampiyon olmak her futbolcuya nasip olmaz" sözleriyle de takımın motive etti.
- 19.5.2018 16:28
- Güncelleme: 19.5.2018 16:46
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Aykut Kocaman: "80 puan mucize değil"
Toplam 4
Yorum
DURUM BU HOCA SEZON BAŞI GÖNDERMEDİĞİN..VOLKAN DEMİREL..SENİ AŞAĞIYA ÇEKTİ..GÖRDÜN AMA..İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ.
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Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Toplam 5
Yorum
taraftar çok net fenerbahçe taraftarı amigo futbolcu istemiyor..saha da işini iyi yapana saygı duyuyor..fener yatma yeri değil.
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Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Toplam 5
Yorum
ASLA ASLA !! FENER TARAFTARI SİLDİ Mİ SİLİYOR..BUNU HERKES BİLİYOR..GERİ DÖNÜŞ YOK !!
Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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