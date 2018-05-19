Doğan Babacan yaşamını yitirdi – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    yaşamını yitirdi

    <a href="/index/dogan-babacan?id=0637df06-8a9d-4c15-9ed2-2efd6332e179" class="" rel="tag">Doğan Babacan</a> yaşamını yitirdi
    futbolunun sembol isimlerinden eski hakem 88 yaşında vefat etti. Babacan, Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemdi. 1974 'nda Batı Almanya-Şili mücadelesinde Şili'li Carlos Caszely'ye kırmızı kart göstermişti. Bu Dünya Kupaları tarihindeki ilk kırmızı karttı. Babacan bugün Zincirlikuyu Camii'ndeki öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
    1. 19.5.2018
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