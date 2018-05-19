Aslan mührü basacak! Göztepe-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Göztepe karşılaşıyor. Galatasaray'ın alacağı 1 puan ile şampiyonluğunu ilan edeceği mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasına lider giren Galatasaray, son maçında bu akşam İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Cimbom sahadan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edip, kutlamalara başlayacak. Mağlubiyet durumunda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. BORNOVA Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Hazırlıklarını dün tamamlayarak İzmir'e giden sarı-kırmızılı ekibi havaalanında taraftarlar 'şampiyon' tezahüratları ile karşıladı. Galatasaray son haftaya lider girdiği tüm sezonlarda şampiyon oldu. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Aslan, Göztepe'yi 3-1 mağlup etmişti.
Savaş ÇORLU
10 oyuncu ilk kez
Cim bom'da Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez en üst ligde şampiyonluk sevinci yaşayacaklar. Kadrodaki 26 futbolcunun 18'i (Gomis, Maicon, Mariano, Belhanda, Feghouli, Fernando, Denayer, Carrasso, Nagatomo, Serdar, Ahmet, Linnes, Latovlevici, Tolga, Donk, Rodrigues, Eren ve Ozan Kabak) ise ilk kez Süper Lig'de şampiyon olacak. Kadroda en çok şampiyonluk gören oyuncu ise 4 kezle Hakan Balta.
GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
#HerZamanHerYerde pic.twitter.com/lnrvfiq2vE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Mayıs 2018
- 19.5.2018
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Aslan mührü basacak! Göztepe-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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