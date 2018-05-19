Aslan mührü basacak! Göztepe-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına lider giren Galatasaray, son maçında bu akşam İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Cimbom sahadan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edip, kutlamalara başlayacak. Mağlubiyet durumunda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. BORNOVA Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Hazırlıklarını dün tamamlayarak İzmir'e giden sarı-kırmızılı ekibi havaalanında taraftarlar 'şampiyon' tezahüratları ile karşıladı. Galatasaray son haftaya lider girdiği tüm sezonlarda şampiyon oldu. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Aslan, Göztepe'yi 3-1 mağlup etmişti.



Savaş ÇORLU



10 oyuncu ilk kez

Cim bom'da Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez en üst ligde şampiyonluk sevinci yaşayacaklar. Kadrodaki 26 futbolcunun 18'i (Gomis, Maicon, Mariano, Belhanda, Feghouli, Fernando, Denayer, Carrasso, Nagatomo, Serdar, Ahmet, Linnes, Latovlevici, Tolga, Donk, Rodrigues, Eren ve Ozan Kabak) ise ilk kez Süper Lig'de şampiyon olacak. Kadroda en çok şampiyonluk gören oyuncu ise 4 kezle Hakan Balta.



GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.