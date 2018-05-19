Aslan mührü basacak! Göztepe-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Aslan mührü basacak! - maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    Aslan mührü basacak! Göztepe-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    Spor Toto 'in son haftasında ile karşılaşıyor. Galatasaray'ın alacağı 1 puan ile şampiyonluğunu ilan edeceği mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    Spor Toto 'in son haftasına lider giren , son maçında bu akşam 'de 'ye konuk olacak. En yakın rakipleri ve 'in 3 puan önünde yer alan Cimbom sahadan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edip, kutlamalara başlayacak. Mağlubiyet durumunda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. BORNOVA Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik mücadeleyi yönetecek. Hazırlıklarını dün tamamlayarak İzmir'e giden sarı-kırmızılı ekibi havaalanında taraftarlar 'şampiyon' tezahüratları ile karşıladı. Galatasaray son haftaya lider girdiği tüm sezonlarda şampiyon oldu. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Aslan, Göztepe'yi 3-1 mağlup etmişti.

    Savaş ÇORLU

    10 oyuncu ilk kez
    Cim bom'da , Carrasso, , , Nagatomo, Tolga, Donk, Rodrigues, Feghouli ve ilk kez en üst ligde şampiyonluk sevinci yaşayacaklar. Kadrodaki 26 futbolcunun 18'i (Gomis, Maicon, Mariano, , Feghouli, , Denayer, Carrasso, Nagatomo, Serdar, Ahmet, Linnes, Latovlevici, Tolga, Donk, Rodrigues, Eren ve Ozan Kabak) ise ilk kez Süper Lig'de şampiyon olacak. Kadroda en çok şampiyonluk gören oyuncu ise 4 kezle .


    GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

    1. 19.5.2018
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