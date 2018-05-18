Kapış kapış – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Kapış kapış

    Kapış kapış

    Şampiyonluğa koşan G.Saray kasasını da dolduruyor. Ek olarak getirilen 30 bine yakın forma da tükendi ve store’larda sadece kaleci forması kaldı

    Şampiyonluğa koşan G.Saray kasasını da dolduruyor. Ek olarak getirilen 30 bine yakın forma da tükendi ve store'larda sadece kaleci forması kaldı Yönetim ve Fatih Terim değişikliğiyle farklı bir havaya bürünen, artık için gün sayan Galatasaray'da taraftarlar da üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

    Alınan başarılı sonuçlarla coşan ve 21. şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan sarıkırmızılılar GS Store'larda forma bırakmadı. mağazalarında yalnızca Muslera'nın kaleci formasının kaldığı belirtilirken Beşiktaş derbisi öncesinde 'dan getirtilen 30 bine yakın formanın da tükendiği bildirildi. Florya GS Store mağazasının oyuncularının yakınlarına, dostlarına vermek için istediği formaları dahi güçlükle, sınırlı sayıda tedarik edebildiği belirtildi.

    Bu sezon 300 bin forma satan , toplam satışını 60 milyon TL'den 120 milyon TL'ye taşıdı. Yönetim, maçı sonrası için Nike'a 50 bin yeni forma siparişi daha verdi.
    1. 17.5.2018 23:50
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