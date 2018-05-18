Kapış kapış

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Şampiyonluğa koşan G.Saray kasasını da dolduruyor. Ek olarak getirilen 30 bine yakın forma da tükendi ve store’larda sadece kaleci forması kaldı
Şampiyonluğa koşan G.Saray kasasını da dolduruyor. Ek olarak getirilen 30 bine yakın forma da tükendi ve store'larda sadece kaleci forması kaldı Yönetim ve Fatih Terim değişikliğiyle farklı bir havaya bürünen, artık şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da taraftarlar da üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.
Alınan başarılı sonuçlarla coşan ve 21. şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan sarıkırmızılılar GS Store'larda forma bırakmadı. GS Store mağazalarında yalnızca Muslera'nın kaleci formasının kaldığı belirtilirken Beşiktaş derbisi öncesinde Almanya'dan getirtilen 30 bine yakın formanın da tükendiği bildirildi. Florya GS Store mağazasının oyuncularının yakınlarına, dostlarına vermek için istediği formaları dahi güçlükle, sınırlı sayıda tedarik edebildiği belirtildi.
Bu sezon 300 bin forma satan Galatasaray, toplam satışını 60 milyon TL'den 120 milyon TL'ye taşıdı. Yönetim, Göztepe maçı sonrası için Nike'a 50 bin yeni forma siparişi daha verdi.
Alınan başarılı sonuçlarla coşan ve 21. şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan sarıkırmızılılar GS Store'larda forma bırakmadı. GS Store mağazalarında yalnızca Muslera'nın kaleci formasının kaldığı belirtilirken Beşiktaş derbisi öncesinde Almanya'dan getirtilen 30 bine yakın formanın da tükendiği bildirildi. Florya GS Store mağazasının oyuncularının yakınlarına, dostlarına vermek için istediği formaları dahi güçlükle, sınırlı sayıda tedarik edebildiği belirtildi.
Bu sezon 300 bin forma satan Galatasaray, toplam satışını 60 milyon TL'den 120 milyon TL'ye taşıdı. Yönetim, Göztepe maçı sonrası için Nike'a 50 bin yeni forma siparişi daha verdi.
- 17.5.2018 23:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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