100 milyon tl kazandı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    100 milyon tl kazandı

    100 milyon tl kazandı

    , Stadı'nda son 4 maçını 48 bin ortalamaya oynadı

    Özellikle maçının oynandığı gün Aslantepe içindeki GS Store mağazasında satışlar patladı ve mağazalar 2 milyon TL'lik ciro yaptı. Geçen sezon 70 milyon TL'yi geçmeyen gişe geliri bu sezon 100 milyon TL seviyesine geldi.
    1. 18.5.2018
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