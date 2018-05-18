100 milyon tl kazandı
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda son 4 maçını 48 bin ortalamaya oynadı
Özellikle Yeni Malatyaspor maçının oynandığı gün Aslantepe içindeki GS Store mağazasında satışlar patladı ve mağazalar 2 milyon TL'lik ciro yaptı. Geçen sezon 70 milyon TL'yi geçmeyen gişe geliri bu sezon 100 milyon TL seviyesine geldi.
- 18.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
-
Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
100 milyon tl kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.