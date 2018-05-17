Trezeguet transferine Dünya Kupası engeli! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Trezeguet transferine engeli!

    Trezeguet transferine Dünya Kupası engeli!

    Galatasaray'ın gündeminde olan 23 yaşındaki yıldıza konuşma yasağı geldi. Kasımpaşa Trezeguet'nin Rusya'daki performansıyla fiyatını artıracağına inanıyor

    1. 17.5.2018 00:25
    2. Güncelleme: 17.5.2018 07:23
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