Mario Balotelli Türkiye'ye transfer oluyor!
Galatasaray'ın futbol sahalarının yaramaz çocuğu Mario Balotelli'yle ilgilendiği iddia edildi.
- 16.5.2018 17:58
- Güncelleme: 17.5.2018 01:49
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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