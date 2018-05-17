Mario Balotelli Türkiye'ye transfer oluyor! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ye transfer oluyor!

    Mario Balotelli Türkiye'ye transfer oluyor!

    Galatasaray'ın futbol sahalarının yaramaz çocuğu Mario Balotelli'yle ilgilendiği iddia edildi.

    1. 16.5.2018 17:58
    2. Güncelleme: 17.5.2018 01:49
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